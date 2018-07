Eesti fotograaf: pressifotode konkurss on iga-aastane õppetund

Treimann rääkis "Vikerhommikus", et võtab World Press Photo konkursi võidutöid igal aastal õppetunnina. "See fotokonkurss, pildid, mis sinna on esitatud, näitus ja raamat, on koolimaterjal, mida võiks iga fotograaf vaadata ja analüüsida, et kuidas keegi on midagi kajastanud või mida ta on selle pildiga öelda tahtnud," rääkis Treimann.

Naise sõnul õpib ta teiste töid vaadates loo jutustamist läbi fotode. "Ma õpin neid nippe, kuidas midagi kajastada," selgitas ta.

Kuigi naine on ka ise maailma ühele suurimale fotokonkursile oma töö esitanud, ei pääsenud ta paraku edasi. Treimann saatis konkursile portreeseeria vigastatud Eesti sõduritest.

World Press Photo konkurss on rahvusvaheliselt tunnustatud kui maailma kõige mainekam fotoajakirjanike võistlus. Žürii valis parima pildi välja 73 044 võistlustöö hulgast, mille esitasid konkursile 4548 fotograafi 125 riigist.

Treimann tõdes, et kuigi Eestis pole sündmusi, mis uudiskategoorias ületaks maailmas künnise, ei tähenda see, et siin ei suudetaks teha head pilti näiteks portreekategoorias. "Eks see on alati nii, et kohalikud fotograafid mõtlevad, mis me sinna ikka esitame, meie pildid ei lähe kunagi arvesse. Aga selle aasta võidufoto on tehtud kodus ehk Venezuela fotograaf tegi selle Venezuelas. See on ehe näide sellest, kuidas tegelikult on võimalik teha maailma olulisim foto oma kodus," rääkis Treimann ja lisas: "Alati tuleb esitada, sest kunagi ei tea, mis kellelegi peale läheb ja kuidas need pildid mõjuvad. Pigem ikkagi alati osa võtta."

Tänavune võidutöö kujutab leekides meest, kes osales riigis toimunud rahutustel. Treimanni sõnul ei näe ta probleemi, et fotograaf kajastab sündmust, mille puhul on mängus inimese elu. "Meie asi on kajastada ja meie olemegi need, kes toovad need sündmused vaatajate ja kuulajateni. Kui sa oled üksi ja näed, et inimene on hädas ja sul on valida, kas sa teed pilti või aitad seda inimest, siis sa loomulikult aitad seda inimest," ütles ta ja rõhutas, et parima pressifoto puhul oli põleva mehe ümber veel palju teisi inimesi.

Maailma parimad pressifotod jõudsid Eestisse esmakordselt. Kokku jagati auhindu kaheksas teemakategoorias 42 fotograafile.

Maailma tippfotograafide ausat vaadet läinud aasta pöördelistele sündmustele saab külastada 9. augustini. Maailma pressifoto konkursi näitus on kõigile huvilistele tasuta.