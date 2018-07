Sissi Nylia Benita: mul on kooliga olnud hullult raskusi

"Eesti otsib superstaari" viimase hooaja teise koha omanik Sissi Nylia Benita avaldas, et on olnud kooliga suurtes raskustes. 19-aastane laulja suutis aga superstaarisaate kõrvalt lõpetada sel kevadel edukalt keskkooli.

"Mul on kooliga olnud hullult raskusi, sest ma ei viitsinud õppida. Mu ema käis mulle kogu aeg peale, et sa pead õppima ja tegema, vahel istus mul isegi kõrval, et ma teeks ära oma kooliasjad, sest ma muidu lihtsalt ei teinud, mul oli veits suva, kui ma olin noorem," rääkis Benita Raadio 2 hommikuprogrammis.

Noor laulja tõdes, et õpihimu tuli alles hiljem, kui tal diagnoositi tõsine seedehaigus. "Hiljem, kui ma jäin haigeks, kui mu keha ei olnud enam minu oma nii väga, siis ma hakkasin aju treenima ja sellega hakkasid asjad kergemini külge jääma," rääkis Benita.

Kuigi ülikooliga plaanib tüdruk veel oodata, alustab ta sügisest õpinguid, et saada professionaalseks meigikunstnikuks. "Ma arvan, et see on esimene samm. Ma teen muusikat ja kosmeetikat, mis on kindlam töökoht, see ei ole hooajaline, kui sa saad salongi tööle. Kui aeg jõuab sinnamaale, siis võib-olla lähen sisekujundust õppima," avaldas Benita oma plaanid.

Juba praegu on ta meigikunstis iseõppinuna väga andekas ning jagab oma kätetööd tihti ka sotsiaalmeedias.

Benita selgitas, et ei taha jääda ainult muusikuks, sest tüdineb kiirelt. "Ma tüdinen ära, kui teen üht asja päevast päeva. Mul on vaja mitut asja korraga teha, mul on eluaeg olnud raske üht asja korraga teha, isegi kui ma joonistan, ma vaatan samal ajal telesarja," selgitas ta.

Tüdruk ise usub, et mitme asja õppimine tuleb tema isalt Dave Bentonilt. "Ta on elu jooksul käinud vist viies erinevas koolis, räägib seitset erinevat keelt. Ta on mulle õpetanud, et sul on eluaeg aega õppida," rääkis Benita.

Seni kõige intensiivsemaks perioodiks nimetab Benita ikkagi superstaarisaate aega sel kevadel. "Selle poole aastaga on toimunud minu elus rohkem, kui viimase 19 aastaga," tunnistas ta.

Kuna finaaliks oli vaja selgeks õppida viis laulu, olid proovid lausa seitsmetunnised. Pingele aitasid vastu pidada teised saates osalenud, kes sel aastal olid erakordselt noored. Kõige noorem osaleja oli 16-aastane. "Ma ei tundnud, et see oleks mingi lastesaade olnud, sest tegelikult olid kõik inimesed, kes seal olid, olid jumala targad. Täiesti normaalsed ja toredad inimesed, kellega oli väga vahva seda asja läbi elada," kinnitas Benita.

Muusikukarjäär läheb neiul aga täie hooga edasi ning Benita ei välista osalemist ka peagi hoogu koguval Eesti Laulu konkursil. "Kui tuleb laul, millesse ma usun ja mis ma siiralt arvan, et võib emotsiooni luua Eurovisioonil, siis ma lähen. Ma niisama proovima ei lähe," lubas ta.

Neiu tunnistas aga, et üks selline laul võis sündida lauljukirjutajate laagris, kus ta tänavu osales. "Me olime üheksa tundi kinni ühes toas ja see oli kõige ägedam kogemus üldse. Mulle väga istub see, et sa oled üheksa tundi kinni ühes toas ja kirjutad muusikat. Sealt tuli äge laul, mulle isiklikult meeldib see laul," avaldas Benita.

Lugu ei ole veel päris valmis ning vajab veel produtseerimist. "Kui sellest tuleb midagi head, mis meeldib kõigile, siis kas laseme välja selle või lähme Eesti Laulule, mitte midagi ei ole kindel praegu," tõdes Benita.