Prokuratuur ei esitanud ahistamiskahtlustustega Ed Westwickile süüdistust

Novembris teatasid kaks naist, et "Gossip Girli" staar Ed Westwick ahistas neid seksuaalselt. Hiljem liitus süüdistustega ka kolmas naine. Los Angelese prokuratuuri sõnul ei suutnud nad aga tõestada, et ahistamine tõesti aset leidis, vahendas Independent.

"Tunnistajad ei suutnud pakkuda piisavalt infot, mis oleks võimaldanud tõestada, et intsidendid aset leidsid," kommenteeris prokuratuur.

Kolmest süüdistusest jõudis politseisse vaid kaks. Kuigi väidetavatel ohvritel olid kindlad tunnistajad, ei pakkunud nad piisavat tõestust. Kolmanda võimaliku ohvriga ei saanud prokuratuur kontakti.

30-aastane näitleja ütles pärast süüdistuste avalikuks tulemist, et neil puudub tagapõhi. "On kahetsusväärne ja kurb, et kahe tõendamata ja ilmselt ebatõese sotsiaalmeediapostituse tõttu on neid, kes võivad sellest järeldada, et mul on midagi pistmist nii kohutava käitumisega," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Näitleja ütles sügisel, et teeb igakülgset koostööd ametivõimudega, et oma nimi süüdistustest puhtaks pesta.

Pärast ahistamissüüdistusi kõrvaldas BBC Westwicki Agatha Christie romaanil põhinevast sarjast "Ordeal by Innocence" ja pani pausile komöödiasarja "White Gold" filmimise, mille peaosas mängib Ed Westwick.