Tallinna loomaaias elab üks amuuri tiiger, isane Pootsman, kes sündis 2011. aastal Moskvas.

Tallinna loomaaial ja loomaaia sõprade seltsil on plaan parandada oluliselt kaslaste elujärge. Tiigrioru nime kandev idee on eelprojekti staadiumis ja esialgsete arvestuste järgi läheb ehitus maksma kaks miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulevases tiigriorus peaks kõigil Tallinna loomaaia kaslastel olema tunduvalt loomaväärsemad tingimused ja selles võetakse suurt eeskuju Helsingi Korkeasaari loomaaiast.

"Me näeme, kuidas meie tiiger Pootsmannil on kaasa, neil on mõnusad tiigrilapsukesed ümber ja me näeme kõike seda kõike ka oma silmaga, see on see, kuhu me peaksime jõudma," selgitas Tallinna loomaaia sõprade seltsi juhatuse liige Veronika Padar.

"Idee on välja käidud ja ütleme nii, et eelprojekt on valmimisel ja päris arvestatav summa on koos, aga arvestades kogumaksumust, mis on hinnanguliselt kaks miljonit eurot, siis on veel tubli maa minna," lisas ta.

Tiigrioru valmimisse saab panustada igaüks, näiteks projektile juba õla alla pannud Olerex kinkis tiigripäeva puhul Pootsmannile suure käntsaka liha.

Pootsmann on maailma kõige suuremate tiigrite - amuuri tiigrite - esindaja ja tema liigikaaslasi on vabas looduses alles jäänud kõigest 500 isendit. Kellest omakorda salaküttide saagiks langeb igal aastal umbes 10 protsenti populatsioonist.

Inimene on tiigrite halvas käpakäigus kurja juur, tõdes Tallinna loomaaia endine kauaaegne direktor Mati Kaal.

"Kui viimase 50 aastaga on inimeste arv kahekordistunud, siis samal ajal tiigrite arv 10 korda vähenenud, viimase 100 aastaga vähemalt 25 korda, inimesed on asustanud iga viimasegi metsakolka, raiunud pool metsa maha ja tiigrite toidubaasi hävitanud, nii et see on põhjus," selgitas ta.

Tallinna loomaaed loodab, et Tiigriorg saab valmis paari pärast ja siis saab Pootsmannile tuua kaaslase, sünnivad pojad ning Tallinna loomaaiast kujuneb tiigrite paljundusprogrammi juhtivpartner.