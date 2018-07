Tarmo Tiisler on aasta aega õppinud viiulit ning lubas tuleval aastal Viljandi folgil üles astuda

Vikerraadio Viljandi pärimusmuusika festivali erisaates paljastas saatejuht Tarmo Tiisler, et on salaja juba aasta aega viiulit õppinud ning kavatseb järgmisel aastal folgil üles astuda.

Ansambli Tintura liige Karoliina Kreintaal kinnitas raadioeetris, et ta on asunud Tarmo Tiisleri viiuliõpetajaks ning tegemist on ühe tema kõige tublima õpilasega. "Praegu on suvepuhkus, aga muidu teeb ta oma harjutamisega paljudele silmad ette," sõnas ta ja lisas, et praegu on Tiisler ühe aastaga jõudnud laste muusikakooli 3. klassi tasemele.

Tarmo Tiisler lubas, et kui kõik läheb hästi, siis astub ta järgmisel aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil üles ning mängib viiulit. "See ei olnud lubadus, vaid selline udumull jutt," sõnas ta lõpetuseks.