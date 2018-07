Sweet Spot festivali külastas esimesel päeval ligi 7000 inimest

Eile andsid kontserte mitmed maailmakuulsad artistid ja Eesti esinejad. Pealaval esinesid teiste hulgas näiteks Trad.Attack! ja Kodaline, B-laval 5'Nizza ja Little Dragon, PADA hoovi tõid pilgeni inimesi täis Eesti muusikud Jarek Kasar ja NOËP. Kultuurikatlas sees toimus suurejooneline klubimuusika pidu Bullioni, Honey Dijoni ja teiste tipptasemel DJ-dega.



28. juuli festivalikava toob peaesinejatena suurematele lavadele näiteks Tom Odelli, Roisin Murphy, Ewert and The Two Dragonsi, Tommy Cashi ja Nublu. Muusikat mängivad teiste hulgas Gilles Peterson PADAs, Soichi Terada, Fort Romeau ja Jeff Mills & CEM Kultuurikatlas.