Marek Sadam: üks N-Euro lugu on jõudnud isegi laste muusikaõpikusse

1999. aastal areenile ilmunud N-Euro laulja Marek Sadam rääkis Vikerraadio saates "Aeg peatub", et üks huumoribändi lugu on pääsenud ka kooliõpikusse. Tegemist on lüürilise jõululooga "Üksinda", mille sõnad kirjutas Sadam ja viisi Kalev Tilk.

"Tekkis selline vaikne laul, mille peale keegi ilmselt ei arvakski, et tegemist on N-Euro lauluga. Aastaid hiljem helistatigi ja küsiti, et kas me võime selle õpikusse panna. Muidugi oli see minu jaoks suur au. Kalev vaatas hiljem küll õpikust üles, et lugu oli pisut teistmoodi noodistatud," meenutas Sadam. "Samas on laulu mõte nii kurb, et on väga kahju, kui 4. klassi õpilased peavad selliseid laule laulma."



