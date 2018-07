Vanemuise sümfooniaorkester annab pühapäeval tasuta suvekontserdi

Kontserdi kavas on sel aastal Georges Bizet avamäng ooperile "Carmen", Wolfgang Amadeus Mozarti Krahv Almaviva aaria "Hai gia vinta la causa… Vedró mentr'io sospiro" ooperist "Figaro pulm", Edward Elgari Nimrod IX Adagio "Enigma variatsioonidest", Gioachino Rossini Rosina aaria "Una voce poco fa" ooperist "Sevilla habemeajaja", Jules Massenet Meditatsioon ooperist "Thaïs", Giacomo Puccini Kalafi aaria "Nessun dorma" ooperist "Turandot", Gustav Mahleri IV Adagietto sümfooniast nr 5, George Gershwini Clara hällilaul "Summertime" ooperist "Porgy ja Bess", Leonard Bernsteini Tony laul "Maria" muusikalist "West Side Story", Leonard Bernsteini Mambo Sümfoonilistest tantsudest muusikalist "West Side Story".



Kontserti dirigeerib Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi, konfereerib Hannes Kaljujärv.



Solistidena astuvad üles Aleksandra Kovalevich (metsosopran, Moskva Ooperiteater Helikon), Boldizsár László (tenor, Ungari), Tamar Nugis (bariton) ja noor viiulivirtuoos, vanemuislane Linda-Anette Verte.



Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserdi tarbeks ehitatakse Kassitoome orgu suur lava. Teater soovitab kontserdile tulijatel kaasa võtta sobiva istumisaluse, et ennast Kassitoome nõlvadel mugavalt tunda. Publik on oodatud alates kella poole seitsmest.



Tänavuse kontserdi salvestab Eesti Rahvusringhääling ja seetõttu on muudetud ka liikluskorraldust. 29. juulil kell 8.00 - 24.00 on autodele liikluseks suletud: K.E. von Baeri tänav alates Näituse tänava ristmikust ja kell 18:00 - 22:00 Oru tänav – K.E. von Baeri tänav.

Kontserti saab ETV-s nautida 29. juulil kell 22.00.