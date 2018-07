Hanna-Liina Võsa ja Valter Soosalu toovad lavale noortegala "Muusikalicool"

Hanna-Liina Võsa muusikalikooli ja Tallinna filharmoonia ühisproduktsioonis tulevad Hanna-Liina Võsa, Kelli Uustani, Priit Volmeri ja Maria Listra kõrval lavale muusikalikooli 80 noort tulevikutähte.

"Idee kaasata muusikalikooli lapsed ja noored Birgitta festivalile tuli festivali kunstiliselt juhilt Risto Joostilt," lausus Võsa, kelle sõnul on just Birgitta Festivali jaoks loodav projekt kogu kooli jaoks väga eriline. "Ei ole just väga palju noortekollektiive, kellel on võimalus esineda suure sümfooniaorkestri saatel. Anname endast kõik, et vääriksime oma kohta sellel legendaarsel püünel, kuid selge on see, et vastutus on suur," lausus Võsa.

Hoolimata suurest vastutuskoormast on Võsa kindel, et lavale tuuakse midagi väga head ning Eesti mõistes kordumatut. "Lapsed veel hetkel vist ei adu, kui suur lava ja audients neid Birgittal ees ootab, kuid nad on väga ootusärevad ja valmis endast kõike andma," kinnitas ta.

Kordumatu on gala juures ka dirigent Valter Soosalu. Noore dirigendi hinnangul peitubki antud lavastuse tugevus just noorte energias. "Noortest õhkub energiat, mille sarnast kuskilt mujalt ei leia. See lavastus on eriline mitte ainult Eesti, vaid ka maailmaplaanis. Nii suurt seltskonda iseteadlikke ja teotahtelisi noori, kes tulevad lavale, et seal ise hakkama saada, kohtab maailmaski pigem harva," lausus Soosalu.

Idee teha midagi noortelt noortele on festivali kunstilise juhi Risto Joosti peas küpsenud paar aastat. Juba ammu on ta soovinud tuua statsionaarselt festivali kavasse midagi sellist, kuhu on kaasatud noored artistid. "Ma väga soovin, et meil oleks edaspidi igal aastal programmis midagi ka uuest muusikateatri maailmast. "Muusikalicool" esindab sellist muusikateatri vormi, mis ühendab endas tantsu ja laulu. Seal on muusikalinumbreid, liikumist ja elemente erinevatest žanritest," selgitas Joost.

Tulevikutegija on kaasatud ka dirigendina. "Ma soovisin, et kogu lavastus pakataks nooruslikust energiast ja Valter oli sinna ainuõige valik. See kombinatsioon, et noortel on täna võimalus tulla ühele lavale sümfooniaorkestri, Valter Soosalu, Hanna-Liina Võsa ja teistega, see on see, mis teeb selle gala eriliseks," rääkis Joost.

Noorte galakontsert "Muusikalicool" toob 14. augustil publikuni hitid tuntud muusikalidest üle maailma. Soliste saadab üle-eestiline noorte sümfooniaorkester, dirigeerib Valter Soosalu.

Birgitta festival on rahvusvaheline muusikateatri festival, mis toimub tänavu 9. – 18. augustini.