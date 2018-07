25-aastane laulja viidi haiglasse selle nädala alguses ning meedias on räägitud võimalikust uimastite üledoosist. Terviserikke tõttu on lauljatari esindajad pidanud tühistama mitmed kontserdid, vahendas BBC.

Neljapäeval pidi Lovato esinema Atlantic Citys, kuid kontsert ei jäänud tema puudumise tõttu ära. Pühendunud fännid otsustasid ise Lovato kuulsamaid hitte esitada.

Lovatics have decided to put on their own concert today in Atlantic City where Demi Lovato was scheduled to perform before the cancelation to show her support ???? pic.twitter.com/WiYocLMG0J — Demi Lovato News (@demetriaaalove) July 27, 2018

Poplaulja Demi Lovato viidi 24. juulil haiglasse heroiini üledoosi kahtlusega. Lauljatari lähedased on öelnud, et tegemist polnud siiski heroiiniga. Juhtunu täpsed asjaolud on veel segased.

Muusik on varem korduvalt rääkinud enda sõltuvustest. 2010. aastal läks ta võõrutusravile emotsionaalsete ja füüsiliste probleemidega, kust ta pääses 2011. aastal. Märtsis tähistas Lovato sotsiaalmeedias kuuendat kainusaastat.