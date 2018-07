Terminaatori ninamees Jaagup Kreem kurvastab, et Eestis on tõsiseid rokkareid väheks jäänud ning senisedki on oma elus kannapöörde teinud.

26. juulil algas Viljandis 26. pärimusmuusika festival. Festivali teema on "Sajaga!", millega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Ühtlasi viitab see ka noorte pulbitsevale energiale ja tahtejõule.

"Laulude eesmärk on tuua rambivalgusse kaasaegne isamaaline mõte tekstis ja heliloomingus," ütles politsei- ja piirivalveorkestri dirigent Hando Põldmäe. "Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ajal on põhjust küsida, millest mõtlevad, mida soovivad ja mille üle rõõmustavad või valutavad südant meie armastatud teksti- ja laululoojad," rääkis Põldmäe.

Igas vanuses kuulajaile mõeldud paljude esinejatega kontserdid on üles ehitatud terviklikult uuele laululoomingule. Värske sõnumiga isamaalised laulud on loodud tuntud ja armastatud eesti laulukirjutajate ja heliloojate poolt. Juubeliaastale pühendatud heliloomingut esitavad orkestri saatel nii autorid ise kui ka teised Eesti tippsolistid.

"19. augustil Sillamäelt alguse saav ja kaheksa päeva hiljem, 26. augustil Tallinnas Vabaduse väljakul lõppev kontserttuur on justkui kallistus Eestile," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "EV100 suvine peonädal on parim aeg kokku saada ja ühiselt tähistada. Politsei- ja piirivalveorkester toob hea muusika, uue heliloomingu ja armastatud artistid tasuta kontsertidega lausa koju kätte," lisas Soe.

