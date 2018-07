Laura uus suvehõnguline singel kannab nime "Tõusulained"

"Usun, et kõigil on hetki, kus plaanid ei lähe nii, nagu me oma peas ette oleme kujutanud. Vahel on kõige parem asjad lihtsalt maha jahutada ja ka endale natuke puhkust anda. Ja millal oleks seda veel parem teha kui suvel. Lõppude lõpuks läheb kõik niikuinii hästi," selgitas Laura.

"Tõusulainete" autor on Sven Lõhmus.