Tõnu Tubli bändiliikmete vanemateks saamisest: see on nii tore ja äge sündmus

"Minu jaoks juba viimased nädala aega on iga päev see põnevus. Nii tore sündmus niikuinii," rääkis Tubli ETV saates "Ringvaade". "See on nii tore ja äge sündmus," lisas ta.

Vabarnad teatasid lapse sünnist Facebookis.

Tubli lubas, et tähistab bändiliikmete vanemaks saamist õllega. Tubli enda pere täienes samuti ühe liikme võrra - trummar võttis endale kassi.

Ühist bändi võtabki Tubli pigem perena. "Me oleme kõik üksteisele väga lähedased, just sellepärast, et me reisime nii palju koos. Tekib tunne, et näed päris pere palju vähem kui Trad.Attacki! pere," selgitas Tubli.

Tubli sõnul ei sega Sandra ja Jalmari suhe kuidagi bänditegemist. "Ma olen seda mitu korda öelnud, nad on tegelikult väga professionaalsed nii Sandra kui ka Jalmar ja ei ole olnud piinlikke olukordi, kus ma tunnen ennast nagu kolmas pereliige ja kaks tükki jaotavad maid. Seda tuleb vahel proovis ette, aga see on okei, siis me olemegi veidi familiaarsemas keskkonnas," lausus ta.

Kõige olulisem on ikkagi muusika ja fännid. Viljandi folgil 7000 inimese ees esinenud Tubli sõnul ei ole lihtne muusikamaastikul püsida. "Peab ikka päris palju vaeva nägema, mittte miski ei tule niisama. Ma arvan, et Eestis on üsna lihtne tõusta areenile, aga areenil püsimine on järgmine pilotaaž," selgitas ta.

Kuigi Tubli ise on trummide taga pigem taustaliige, tunneb ta, et trummar on bändi oluline osa. "Ma olen alati olnud arvamusel, et trummar on tiimimängija ja hästi tugev ka veel. Kui trummarit ei ole, on suhteliselt raske," selgitas Tubli, et on hea meelega bändis vundament, kui selle eesotsas on nii head solistid.