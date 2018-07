"Troonide mängu" viimase hooaja linastumisajalt kergitati saladuseloori

26. juulil algas Viljandis 26. pärimusmuusika festival. Festivali teema on "Sajaga!", millega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Ühtlasi viitab see ka noorte pulbitsevale energiale ja tahtejõule.

Kuigi seitsmenda hooaja eel pidi HBO tegelema lekitamistega, kui enne hooaja esilinastust jõudsid internetiavarustesse täispikad episoodid, siis kaheksanda hooajaga ollakse eriti ettevaatlikud. Näitlejad on filminud erinevaid lõppe, et keegi ei saaks päris kindel olla, mis tegelikult juhtub.

HBO teatel on rarja viimase hooaja produktsioon peaaegu lõpusirgel. Eetrisse jõuab kuus osa, mis on pikemad kui esimeste hooaegade osad.

Telekanal teatas jaanuaris, et fännid võivad oodata viimast, kaheksandat hooaega järgmiseks aastaks, kuid ei täpsustanud siis, et mis kuul sari linastub.

