Raul Rebane: Mati Talvik oli televisiooni jaoks loodud

"Minu meelest on ta viimane mohikaanlane. Temasuguste suguharu suri nüüd välja koos temaga. Selliseid enam ei ole, ei saagi tulla. Ta alustas ju siis, kui televisioon oli mustvalge ja lapsekingades ja lõpetas kõige sellega, mis siin praegu on, kogu selle elektroonikaga. 50 aastat, raadiolugudega koos 56 aastat. Nii et ilmselt jääb ta Eesti Televisiooni läbi aegade n-ö saadete mahu rekordiomanikuks. Ega keegi teda naljalt ületama ei saa," rääkis Rebane saates.

Raul Rebase hinnangul oli Mati Talviku edu taga kolm omadust.

"Üks oli telegeenia. See on midagi, mida ei saa osta ega laenata ega isegi mitte õppida, see kas on või ei ole, x-faktor kas on või ei ole. Matil see oli olemas. Sa võid olla väga tark ja väga ilus, aga rahvast jätab see külmaks, Mati ei jätnud. /.../ Tema oli televisiooni jaoks loodud," rääkis ta.

Lisaks tõi Rebane välja Mati Talviku huumorimeele. "Kui vaadata Mati saateid, siis suur enamik on neist mingi kiiksuga ja omavahelises vestluses on ka mingi kiiks juures ja Mati kogu aeg nagu huumoriga suhtus kõikidesse asjadesse," selgitas ta.

"Ja kolmas, vaadake lõike ja te avastate, et Mati ei olnud kunagi kuri. Inimesed ei tunnetanud temas ohtu," lisas ta.

"See kombinatsioon - huumorimeel, hea inimene ja anne - tegid kokku sellise asja 50 aastat. See pani teda jaksama. Aga töömehena oli ta täiesti... see, kuidas ta palju vaeva nägi, on täiesti uskumatu," rääkis Rebane.

Mati Talvik suri kolmapäeva õhtul 76 aasta vanuselt pärast rasket haigust.