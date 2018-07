Suure Munamäe jalamil saab lauatennist harjutada munakujulisel laual

"Noo ümberlauajooksu on selle peal kindlasti palju toredam mängida, et ei ole nurki, kuhu vastu end ära lüüa, aga muidu väga tore, aga harjutamatu on," rääkis Eesti lauatennise koondislane Sirli Roosve "Aktuaalsele kaamerale".

"Palju väiksem on kui tavaliselt, jõudu peab korrigeerima rohkem," ütles koondislane Annigrete Suimets.

Nõmme spordiklubi lauatennise treener Mairi Rammul selgitas, et nurgelise laua taga on kandepind suurem, kuid ovaalse laua taga tuleb tugevust harjutada.

"Nurgelise laua taga, ma arvan, sa võid palli päris kõvasti lüüa, aga selle taga pead sa natuke oma jõudu kontrollima. Väga tore laud on," rääkis Rammul.

Munakujuline pinksilaud on üles seatud Suure Muna kohvikusse, mis jõudiski sinna tänu kohviku perenaise Maire Jakobsoni kirele lauatennise vastu.

"Suuri laudu ma ikka käisin mõõtmas ja kõik need on betoonist, aga kujutad ette siia betooni? Palju parem lahendus on munakujuline ja miks ka mitte ja toimib täitsa suurepäraselt," rääkis Jakobson.

"Kui on rahvarohke nagu meil siin praegu, siis toitu on palju lõbusam oodata pinksi kõksides. Kõik on rahul ja kõik elavad kaasa ja mängitakse mingite kookide peale, et kaotaja teeb võitjale välja. Nalja saab kõvasti," lisas ta.