London Grammar tühistas esinemise Sweet Spotil, asendab Kodaline

Sel nädalavahetusel toimub Kultuurikatla pargis Sweet Spot Festival, kus paljude suurepäraste esinejate hulgas pidi üles astuma ka briti ansambel London Grammar, vahendab Delfi.

"Loomulikult on meil tekkinud olukorra pärast väga kahju," sõnab festivali juht Anton Must. "Meieni jõudis see info täna päeval, õnneks saime kiiresti kontakti Kodaline'i management'iga ning bänd saab homme Tallinnas kontserdi anda. Sweet Spoti esinejatenimekirjas on veel mitmeid teisi väga häid artiste ja programm pakub kindlasti palju meeldejäävaid elamusi."

Kodaline on Iiri pop-rock bänd, kelle suurimateks hittideks on näiteks "All I Want", mida on Spotifys kuulatud üle 220 miljoni korra, ning "High Hopes" (üle 94 miljoni kuulamise Spotifys). Bänd on välja andnud kolm stuudioalbumit ning mitmeid EP-sid. Kodaline'i muusikat on kasutatud paljudes hittfilmides ja -seriaalides – näiteks "The Vampire Diaries", "The Fault In Our Stars" ja "Grey's Anatomy".

Sweet Spot Festival toimub esmakordselt juba reedel ja laupäeval Tallinnas, Kultuurikatla pargis.