Kolleegid Mati Talvikust: tal jagus ideid nii endale kui teistele

Telemaja kolmandal korrusel on vaikne. Mati Talviku töökabineti laual on tema viimane kirjatöö - see on "Ajavagude" saatesarja "Teaduse meeste" seitsmes saade Teodor Lippmaast, mis läheb eetrisse sügisel, vahendas "Aktuaalne kaamera". Toimetaja Renita Timak selgitas, et see käsikiri on juba ajalugu, kuna saade on valmis.

1990. aastatest koos Mati Talvikuga töötanud toimetaja Renita Timak räägib kolleeg Matist nagu kõik telemajas. Ta oli toetav, soe, heatahtlik, suurte teamiste ning haruldase mäluga töökas mees. "Ideid tuli tal käisest ning neid jätkus endale ja teistele," sõnas Timak ja nentis, et Talvik ei ole asendatav. "Mina ütleksin, et ta oli selle töö jaoks sündinud, kuigi ta oli sündinud ajal, mil Eestis vähemasti televisioonist veel midagi eriti ei teatud."

"Ta tegi kõike kuidagi väga enesestmõistetavalt, istus maha, hakkas kirjutama ja kirjutas," selgitas Timak ja tõi välja, et samamoodi oli kaamerate ees. "Istus kaamera ette, hakkas rääkima ja rääkis ning see jutt oligi nagu päris jutt päris saatesse."

20 aastat Mati Talvikuga koos töötanud režissöör Indrek Kangur rääkis saatejuht Mati Talviku kõrgest professionaalsusest. "Talle oli see jumalast antud, seda vist ei õpi," tõdes ta ja lisas, et hämmastav oli Talviku puhul see, kuidas ta suutis ühtemoodi rääkida väga lihtsa ja väga väikese haridusega inimesega ja täpselt samamoodi kõrgelt haritud akadeemikutega. "See ümberlülitamine sündis momentaanselt, ta eruditsioon oli väga suur."

Mati Talviku pikaaegne sõber ja endine kolleeg Balti Filmi ja meediakolledži õppejõud Hagi Šein ütles, et Talviku ja tema meeskonna ajaloosaated on ETV kultuuripärandi üks väärtuslikumaid osi. "Kui mõelda Mati panusele, siis see oli tohutult suur, päris kindlasti on ta Eesti teleloo ajakirjanduslike-meelelahutuslike žanrite rajaja," kinnitas ta ja nentis, et nooremad ajakirjanikud tahtsid olla nagu Talvik.