Galerii: Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa jõudsid tuuriga lõpusirgele

Juuni lõpus jõudis kuulajate ette Drake'i värske album "Scorpion", mis lendas koheselt edetabelite tippu, kuid sellega edulugu ei lõppenud. Ootamatult on loo "In My Feelings" põhjal tekkinud internetihullus, kus inimesed hüppavad välja sõitvast autost ja tantsivad - populaarsematel videotel on miljoneid vaatamisi.