Õpetus: 11-aastane limameister jagab oskusi

Limast on saanud noorte seas üks kiiremini kuulsust koguvaid trende. 11-aastane Rachel Karolin Kunda käiski "Ringvaate" stuudios selle meisterdamist õpetamas.

Lima valmistamisega on Rachel tegelenud juba kaks aastat ning on tänaseks saanud tõeliseks oma ala spetsialistiks – limast on ta käinud rääkimas nii Eesti Ekspressile kui ka Õhtulehele.

Lima retsept on lihtne - vaja on vaid liimi, vett, värvi, läätsevedelikku ja söögisoodat. Kuid oluline on vahekorrad täpses tasakaalus hoida, vastasel juhul tuleb lima kas liiga jäik või liiga vedel.

Rachel tunnistas "Ringvaatele", et on oma oskused omandanud internetist ning neid katsetamise teel lihvinud. Väikestviisi tegeleb ta ka lima müügiga ning loodab peagi avada oma veebipoe.

Lima saab kasutada näiteks stressipallina või niisama mudimiseks. Elastsena püsib see kolm kuni neli päeva, aga nagu saatest näha oli, on meisterdamine ise osa lõbust.