Viikingite külas jäi bürokraatiamasinate vahele oinas Mihkel. Viikingite küla peremees Steve Hindrekson selgitas, et ilmselt andis keegi loomakaitseliidule teada, et külas hoitakse väsinud ilmega oinast.

Viikingite küla pealik Steve Hindrekson selgitas, et oinas Mihkel on tema pere lemmikloom. "Ta tuleb alati hea meelega inimeste juurde, talle meeldib suhelda. Kuna ta on oinas, siis me teda lahtisena hoida ei saa, sest oinas kpiub mõnikord pusklema," kirjeldas ta Mihklit ETV saates "Ringvaade".

Viikingite küla külalised hakkasid aga muret tundma Mihkli kaelal asuva kühmu pärast ja teavitasid loomakaitseseltsi. Ametnikud tulidki kohale ja teatasid, et Mihkel peab olema külastajate silmade eest peidus, muidu peavad küla eestvedajad taotlema loomaaia luba.

"Ametniku pahatahtlikus või konkreetne vimm - ma ei oska öelda, millest selline asi tekkis, sest oinas on meil siin viis aastat küll olnud. Ei oska öelda, millest selline ebakõla," tõdes Hindrekson. Tema sõnul on ka veterinaar Mihkli üle vaadanud ning oina tervis on täiesti korras.

Mihkli pika elu taga on tegelikult tõeline õnn. Viikingite küla majaemanda Tiia Ragapardi kasuisa tahtis Mihkli šašlõkiks teha, kuid naabrimees, kellele ülesanne anti, ei raatsinud. Nii leidis Mihkel kodu Viikingite külas.

"Mihkel tahab inimestega suhelda. Kui ta ei taha suhelda, siis ta läheb oma kuuti, majakesse või kaugemale, kus ta saab omaette olla. Kui ma paneks ta maja taha, sureks ta üksindusse ja igavusse ära," oli Viikingite küla peremees pahane.

Hindrekson oli nõus oma lemmiklooma kiibistama ja põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis arvele võtma kui põllumajanduslooma, kuid ka see ettepanek ei rahuldanud ametnikke. Lõpuks pidi Hindrekson võtma advokaadid. "Õnneks vahetult enne teie tulekut käis veterinaar- ja toiduameti juhataja kohal, istusime maha, arutasime asjad läbi ja ta tühistas teise ametniku ettekirjutuse," oli Hindrekson õnnelik, et kaine mõistus võidu sai ning Mihkel külastajate rõõmuks Viikingite külas edasi saab olla.