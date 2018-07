Uhhuduur on jõudnud Argentiinasse

Hanso sõnul on nüüdseks ratastel läbitud üle 1500 kilomeetri ning Uruguayst, kust mõned päevad peale jaanipäeva alustati, on jõutud Argentiinasse. Kõige kõvem katsumus – Andid – ootavad aga alles ees. Muret valmistab lisaks kõrgusele ka hapnikupuudus, mis väntamist veelgi raskendab, ütles ta "Uudis +" saatele.

Samas nentis Hanso, et nüüdseks on nad mägise maastikuga harjunud. See meenutavat Vooremaa kanti, aga vaid selle erinevusega, et künklik maastik on nii nautuke järsem kui ka märksa suurem. Mägine maa laiuvat sama suurel maalapil kui see, mis eraldab Tallinnat Berliinist. Algus oli seega raske, eriti arvestades et kaasas tuleb tassida ligi 50 kilogrammi jagu varustust. Päevas läbitakse siiski keskeltläbi üle 100 kilomeetri.

Üles on kerkinud ka probleemid keelebarjääriga, kuivõrd kohalikud on inglise keelega hullemas hädas kui Uhhuduuri liikmed hispaania keelega. Kuid kui selg on vastu seina, sujub ka keeleõpe. Kokkupuuted kohalikega on olnud meeldivad. Kuna seni on sõidetud peamiselt karjamaade vahel, tuleb ka öökohta valides hoolitseda selle eest, et see kellegi eramaale ei jääks. Talunike käest luba küsides kutsuvad nad reisisellid teinekord aga oma garaažigi.

Peagi liitub seltskonnaga ka Mart Kuusk. Hanso tunnistas, et kuigi üldiselt saavad nad kambaga hästi läbi, esineb ka lahkarvamusi. Eesmärk siiski ühendab ja viiendal retkel tuntakse üksteist juba nõnda hästi, et tülid reeglina kaua ei kesta. Tänavusel reisil on suuremat tähelepanu pööratud ka kohalikele kultuurimälestistele, Hanso tõdes, et selle on tinginud nii kõrgem vanus kui ka meeste isiklik ajaloohuvi.