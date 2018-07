Uus internetihullus: inimesed tantsivad Drake'i loo järgi ja hüppavad sõitvast autost välja

Juuni lõpus jõudis kuulajate ette Drake'i värske album "Scorpion", mis lendas koheselt edetabelite tippu, kuid sellega edulugu ei lõppenud. Ootamatult on loo "In My Feelings" põhjal tekkinud internetihullus, kus inimesed hüppavad välja sõitvast autost ja tantsivad - populaarsematel videotel on miljoneid vaatamisi.

Kõik sai alguse Instagrami-koomiku TheShiggyShow 29. juunil (samal päeval, kui avaldati album "Scorpion) ilmunud videost, kus ta tantsis loo "In My Feelings" järgi ja kutsus teemaviitega #InMyFeelingsChallenge ka teisi inimesi kaasa. Tema tantsuliigutused olid näiteks fraasi "Are you riding?" ajal nähtamatu rooli keeramine ning "Do you love me?" ajal sõrmedega südame moodustamine.

Klipp kogus miljoneid vaatamisi, kuid erilise hoo sai liikumine sisse, kui Ameerika jalgpalli klubi New York Giants mängija Odell Beckham Jr. tegi tantsust oma versiooni. Pärast seda on tuhanded inimesed tema eeskuju järginud ja oma video teinud, nende seas näitlejad Kevin Hart ja Will Smith, muusik Ciara jpt.

Eriti populaarseks on saanud ka videod, kus inimesed hüppavad sõitvast autost välja ning tantsivad liikuva auto kõrval. Selline käitumine on tekitanud suurt pahameelt Ameerika liiklusturvalisuse ametis ning Egiptuses on selle tantsu jäljendamine lausa seadusega keelatud.

Lugu "In My Feelings" on tänu sellele tantsukampaaniale jõudnud ka Billboardi edetabeli esikohale ning Drake ei ole selle nimel midagi tegema pidanud - lugu ei ole tänaseks avaldatud singlina ning sellele pole tehtud videot. Küll aga on Drake lubanud maksta Shiggy'le, kellest tants alguse sai, 250 000 dollarit loo populariseerimise eest.

Mõned näited tuntumatest tantsudest:

