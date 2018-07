"Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja osaline Anette Maria Rennit tegi enda jaoks otsuse, et ei suuda muusikata elada ning loodab juba peagi anda välja oma debüütsingli. Suureks toeks sellel teel on Renniti sõnul tema pere ja vanemad.

Endine teletäht meenutas, et 1990ndate keskpaiku sattus ta koos Talvikuga suvetuurile, kus osalesid ka telenäod. "Ta oleks ju võinud selle bussituuri ära öelda - keset ilusat suve kümmekond vabaõhulava tuhande krooni eest päev. Kes tänapäeval logistaks 12 tundi mööda Eestit 60 euro eest? Mati tegi seda. Ja me laulsime temaga neil õhtutel koos kaht duetti: "Hallo, kosmos! Hallo, Maa! Kas sina oled telefoni juures?". Ma ei mäleta enam, kumb meist oli tookord maa või kosmos. Täna muidugi tean. Mati Talvik oligi Eesti telemaastiku kosmos ja sinna ta ka jääb. Nägemise ja kuulmiseni, kallis Mati," ütles Aunaste.

Aunaste tõdes, et kui 50 aastat tagasi eetris olnud Kanal 13 keelati pärast nelja saadet ära kui liiga läänelik, näitas see, et Mati oli oma ajast ees. "Tema karjääri lõpuaastad koos "Ajavagudega" oli aga missioon, mida kellelgi teisel poleks olnud julgust ega jõudu täitma hakatagi. Selles suhtes oli Mati tõeline imemees - vanuse ja haiguse kiuste luua ekraanile ja telearhiivi ajaloopublitsistikat, mis muidu olekski jäänud loomata," ütles Aunaste.

