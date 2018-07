"Mati oli mõnus inimene ja suur ajakirjanik. Üks väheseid, kellel õnnestus jääda suureks läbi erinevate aegade. Usun, et tema viimasel perioodil tehtud ajaloosaated on märgilised ja mõjutavad väga olulisel määral seda, kuidas me ennast rahva ja inimestena mäletame," ütles Saks ERR Menule.

Saks ise puutus Talvikuga lähemalt kokku veel enne seda, kui nad tegelikult tuttavaks said. "Tegin 1980ndate alguses oma Tartu Ülikooli diplomitöö teleintervjuude keelest ja analüüsisin hoolega ka Mati oma. See erines kõikidest teistest oma ebaametlikkuse, kõnekeelsuse ja lihtsalt inimlikkuse poolest. Mati rääkis ekraanil nii, nagu elus räägitakse. Aga tol ajal polnud see tavaline. Küllap muhe olek ja lahe väljendusviis panigi rahva teda armastama," arutles Saks.

Pöördelistel üheksakümnendatel oli Saksal õnn Talvikuga koos saateid teha. "Need olid enamasti otsesaated tähtsate inimestega tähtsatest asjadest. Imetlesin Mati vabadust ja mängulisust. Enne eetrisse minekut keeras ta justkui vedru üles ja siis läks lahti," kirjeldas Saks.

Ta meenutas, et oli ükskord pärast saate lõppu pisut mossis, sest asi ei õnnestunud just kõige paremini. "Sain Matilt pragada ja soovituse, et ära ise kunagi ütle, et läks halvasti. Küll teised selle eest hoolitsevad. Ta suutis meeskonna ümber sellise positiivse kaitsemüüri tekitada," tõdes ta.

Olles hiljem Mati Talviku otsene ülemus, mõistis Saks, et miski inimlik polnud talle võõras. "Ometi jään ma teda suure soojusega mäletama ja teen sügava kummarduse," lausus ta.