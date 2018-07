Marko Reikop: Mati Talvik võttis mind esimesest hetkest oma kaitse alla

"Ma ei ole sellest kunagi kellegagi enne ega pärast rääkinud, aga mind ta millegi pärast hakkas toetama. Kui talle mingi asi väga meeldis, siis ta mulle seda alati ütles. Ma ei tea, miks ta mind oma kaitse alla võttis, aga ta tõesti tegi seda," rääkis Marko Reikop oma suhtest Talvikuga ERR Menule.

Kuigi Talvik oli selleks ajaks tõeline korüfee, olles Eesti Televisioonis saateid juhtinud juba 1968. aastast saati, ei pidanud ta paljuks ka noorele ajakirjanikule tuge pakkuda. "Esimesest hetkest hakkas minusse hästi suhtuma ja see kestis lõpuni välja. Tal oli väga hea huumorimeel, me alati viskasime nalja, ta oli alati heas tujus. Temaga oli alati väga tore kohtuda," ütles Reikop.

Reikopi sõnul on uudis Talviku lahkumisest äärmiselt kurb. "Alati, kui me nägime, viimasel ajal umbes korra kuus, kui ta telemajas käis, rääkisime juttu ja suhtlesime. Meil oli väga hea ja soe suhe," kiitis Reikop.

Reikopi viimane kohtumine Talvikuga toimus millalgi kevadel telemaja parklas. "Tavaliselt need kohtumised toimusid autoparklas. Kas tema tuli ja mina läksin või vastupidi, aga tavaliselt me saime seal trepi peal kokku ja ta viskas jälle mingi nalja. Ma ei mäleta täpselt, millest me täpselt rääkisime, aga ta patsutas mind õlale ja soovis, et ole tubli. Ma vastasin, et näeme jälle, aga seda jällenägemist ei toimunud," lausus Reikop.

Reikopi sõnul paistis Talviku olemus välja ka tema töös. "Ta jättis hea, sooja, inimliku ja inimest avava ajakirjaniku jälje," ütles Reikop.