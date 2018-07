Enn Eesmaa: Mati Talvik oli esimene universaalne telemees

"Mati puhul on täiesti hämmastav on tema karjääri pikkus. Ta oli minu teada viimse hetkeni Eesti Televisiooni nimekirjas ja tegi töid. Need viimased saatesarjad on tohutu väärtusega, sest ta jätab pea igaveseks arhiivi sellised inimesed ja sündmused Eesti ajaloost, millest võib-olla väga paljud ei ole kuulnud," ütles Eesmaa "Vikerhommikus". Mati Talviku viimaseks saatesarjaks jäi ajaloosaade "Ajavaod".

Eesmaa sõnul oli Talvik võib-olla esimene universaalne telemees, kes oli ühtmoodi tugev nii reportaažis, kommentaaris, usutluses kui ka filmide tegemises. "Tema tähendus Eesti Televisiooni ajaloos on väga suur," ütles Eesmaa.

Eesmaa ja Talvik sattusid koos vähe ühiseid suuri saateid tegema. Talviku õlgadel oli televisioonis suur vastutus. "Pärast Valdo Pandi surma ja Rein Karemäe lahkumist teistele töödele, oli Talvik üks neist, kes kandis televisiooni kõige olulisemate saadete raskust kuni Urmas Oti tulekuni, kuigi Urmase profiil oli teine," selgitas Eesmaa.

Eesmaa sõnul võib olla tänulik ERR-i arhiivile, kus on kümneid Mati Talviku saateid, neist esimesed pole küll paraku säilinud. "Mati ju teadis, et teda rahvas vaatas ja kuulas hea meelega. Teiseks vist ei ole ühtegi teist teleinimest, kes on saanud nii palju autasusid - nii nõukogude ajal kui ka vabas Eestis. See kindlasti annab inimesele, kes teeb saateid, tiivad," lausus Eesmaa.