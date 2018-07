Parima filmi Oscari võitnud "Vee puudutus" vabanes plagiaadisüüdistustest

Süüdistuse kohaselt plagieeris Guillermo del Toro film 1969. aastal Paul Zindeli kirjutatud.näidendit "Let Me Hear You Whisper", teatas BBC.

USA kohtunik Percy Andersoni otsusel ei pea need süüdistused vett.

Veebruaris kaebas Zindeli poeg kohtusse del Toro, Fox Searchlight stuudio ja veel mõned osapooled, väites, et kaks tööd olid mitmeski aspektis täiesti identsed.

"Vee puudutus" jutustab fantaasiarikka loo tummast koristajast, kes armub kummalisse vee-elukasse. David Zindeli väitel oli loos mitmeid sarnasusi tema isa näidendiga, kus koristaja käib tööl laboris, mis teeb katseid delfiinidega.

Kohtunik nõustus, et stsenaariumid on sarnased, kuid otsustas, et tegemist on liiga üldise looga, et seda saaks sellisel kujul kaitsta. Kostja kanda jäid otsuse kohaselt nende enda kohtukulud.

Del Toro ise kinnitas, et polnud varem midagi kuulnud Zindeli näidendist. Paul Zindel suri 2003. aastal ning oli enim tuntud tänu oma näidendile "The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds", mis tõi talle 1971. aastal ka Pulitzeri preemia. Näidendist sündis ka mängufilm, mille peaosas oli näitleja Paul Newman.