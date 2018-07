Jaagup Kreem: Eestis on mässurokkareid väheks jäänud - kes on vegan ja kes teeb sporti

Terminaatori ninamees Jaagup Kreem kurvastab, et Eestis on tõsiseid rokkareid väheks jäänud ning senisedki on oma elus kannapöörde teinud.

"Õnneks on palju uusi alternatiivrokki viljelevaid bände tulnud, aga nii-öelda kunagised kõvad mässajad on väga imelikul kombel taltunud - kes on vegan, kes teeb sporti ja kes on lihtsalt mingi muu loom. Selliseid hullumeelseid rokkareid on minu meelest natuke väheks jäänud, sellest on natuke kahju," tunnistas Kreem Raadio 2 hommikuprogrammis.

Seda, et rokil tulevikku pole, Kreem ei usu. Tema sõnul on sama juttu räägitud juba 1960ndatest saati. "Miskipärast Termikas toob siiamaani kõik saalid rahvast täis ja me teeme uut albumit," avaldas Kreem. Sel aastal ilmub ka Terminaatori uus singel "Loomade farm", mille Jaagup Kreem Eestile juubeliks kingib.

Kuigi uus plaat ilmub ilmselt selle aasta lõpus, siis selle valmimisega bänd ei kiirusta. "Me katsume sel korral kirjutada nii palju lugusid, et siis valida välja. Aeg-ajalt on olnud, et plaaditegemise lõpp läheb nii kiireks ja pole enam aega valida ja vaagida, tehakse üks versioon ära ja nii ta jääb," põhjendas Kreem.

Vanu lugusid kavatseb bänd aga kontsertidel siiski edasi esitada ning on hulk laule, mida muusikud ka unepealt mängida võiksid. Kui vana hitt aga ära hakkab tüütama, võteakse see lihtsalt kavast välja. "Mingil ajal juhtus "Juulikuu lumega" see, siis juhtus "Tänapäeva muinaslooga", mida me praegu väga palju ei mängi üldse ja näiteks oli selline aeg, kui Tätte ja Matvere läksid ümbermaailmareisile, siis ma lubasin iseendale, et senikaua kuni sõbrad on reisil, tervitan ja soovin ma neile tuult purjedesse looga "Ütle miks". Kurat, ma ei arvestanud, et nad olid kaks aastat seal reisil," naeris Kreem, et laul läks riiulisse kohe, kui Matvere ja Tätte reisilt tagasi tulid.

Eelmisel nädalal esines 60 000 inimese ees Tallinna lauluväljakul legendaarne rokkbänd Guns N' Roses ja kontserti käis muidugi kuulamas ka Kreem. Kuna Kreem on maailmakuulsat rokkbändi näinud aasta varem Poolas esinemas, oli ta Eesti kontserdis pisut pettunud. "Poolas oli natukene võib-olla asi värskem minu jaoks. Okei, ma nägin teda siis ka esimest korda ja mulle läks see väga korda," meenutas Kreem.

Eesti kontserdil seisis Kreem lavast umbes viie meetri kaugusel ja jäi üldjuhul kõigega rahule. "Ainukene asi, mis tegi mind natukene nukraks, et kui sind on tulnud vaatama 60 000 inimest, ei võta tükki küljest ära, kui sa ütled: "Aitäh, et tulite" või ütle "Tere" või "Head aega". Axl Rose oli kergelt väsinud, aga ütleme, et kaks aastat tuuril olla pole mingisugune kukepea, vaid suhteliselt karm," ütles Kreem.

Kreemi sõnul võrreldi Terminaatorit algusaastatel palju Guns N' Rosesiga, kuid Terminaator on alati ajanud ikkagi oma joont. "Me tegime oma asja ja ei jooksnud moevooludega kaasa. Kui tuli üks, teine ja kolmas, kes muutus ja ka tänapäeval mõned bändid, kes alustasid rokiga, on läinud palju rohkem tantsulisemaks ja elektroonilisemaks ja peavad nui neljaks vallutama kõik raadiojaamad. See kõik on tore, kui sa mõtled, et bänditegemine on business ja küll neil läheb hästi ka siis. Meie ei ole seda kunagi mõelnud, oleme tahtnud teha oma mussi ja nii lihtne see ongi," rääkis Kreem, kuidas Termoinaator juba 30 aastat Eestis publikut on hullutanud.