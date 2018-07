Viljandi Folgi järelpeol saab nautida muusikat valgusinstallatsiooni rüpes

Neil kahel õhtul esitatakse muusikat nii elavate etteastete kui ka plaadimuusika vormis ja luuakse Lennukitehase hoovi õuele eri vormides installatsioonid, mille keskmeks on kunstniku Miks-On loodud valgusinstallatsioon TULI.

Afterparty üks peakorraldaja Heidy Purga on pärimusmuusika festivaliga seotud olnud aastaid. "Installatsiooni TULI idee ja inspiratsioon on järg eelmise aasta festivali järelpidude teemale VESI," sõnas Purga. "TULI kannab endas nooruse energiat ja uljust ning on ühtlasi käepikenduseks folgi noortekesksusele."

"Olen installatsioonide läbivaks detailiks põiminud tuleelemendi sümboolikat, mis kandub mõtteliselt üle folgi seekordsele noorte temaatikale," selgitas valguse-ja kunstiinstallastioonide autor Miks-On. "Just noortega assotsieerus mul Lennukitehase hoovi ülesseatavate kujunditega kolm steretüüpi: unistajad, kelle mõtted lendavad linnutiivul; tegutsejad, kel kuldsed käed ning kahe jalaga maa peal olevad ratsionalistid. Minu installatsioonis on tulel metamorfoosne tähendus - tuli sümbioosis monumenataalkunsti modernsete taiestega – on emotsioonide kandja ja ühendaja, mõtete tekitaja," lisas kunstnik.

Muusikalise programmi sisustavad Eeva Talsi ja Sander Mölder ühise etteastega, Silver Sepp ja Ruslan Trochynskyi, SU-MU ning eriprojekt Jäger Brassband. Läbi ööde ja ruumide kõlavad DJ-setid melomaanidelt Heidy Purga, Bombossa Brothers, BertOnBeats, Dave Storm, P.Julm, Ale Castro, Still Out, Keshob, Ats, Erkin Antov ja Kersten Kõrge.

Viljandi Folk Afterparty peoõhtud toimuvad 27. ja 28. juulil Viljandi Lennukitehase hoovis.