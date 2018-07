Vahur Kersna pahastele televaatajatele: minge kastke kapsaid või tehke muud kasulikku

""Nihhuja," mõtles Peeter, siia ehitan ma lossi ja pargi," jäljendas Kersna saates olukorda, mida Peeter I võis Kadriorgu rajades mõelda, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Ma ei taha kellegi elu teha liiga kergeks. Peterburis arhiivis on 27 köidet Peeter I materjale, tema kirju tema abikaasale. Sel ajal, kui ta oli Tallinnas, kirjutas ta Katariinale väga südamlikke, kauneid ja huvitavaid kirju. Minge, lugege ja vaadake ja tehke ise ka tööd, sest mina tegin selle saate puhul päris kõvasti tööd," põhjendas Kersna sõnavalikut.

Ta lisas, et parim ajakirjandus ja televisioon on alati provokatsioon, viidates saatejuht Anna Gavronski kleidile, millel olid kujutatud naiste figuurid. "See on ju jõhker provokatsioon, nad ei mäleta homme sinu saatest sõnagi, aga kõik mäletava seda kleiti, mis sul seljas on ja see peabki niimoodi olema," tõi Kersna näite.

Enda sõnul tegi ta Kadriorust rääkivas saates meelega kohe alguses provokatiivse sammu, et filtreerida välja vaatajad, kes teda ei armasta. "Miks nad peaksid ennast piinama? Mingu ja kastku kapsaid või tehku midagi muud kasulikku," ütles Kersna.

Ta lisas, et tegemist oli lihtsalt venekeelse sidesõnaga. Ka ajaloolised on väitnud, et Peeter I võis sellist sõna kasutada. "Peeter oli rahvamees ja ta kindlasti mõtles ja kasutas selliseid väljendeid, see ei ole midagi hullu," arvas Kersna.

