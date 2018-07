"Fantastiliste elukate" järje teine treiler on väljas

Alapealkirja "Grindewaldi kuriteod" kandva filmi režissöör on David Yates ning selles teevad kaasa veel Eddie Redmayne, Katharine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Zoe Kravitz, Jude Law ja Johnny Depp.

Stsenaariumi autoriks on J.K Rowling ning filmi toimub samas võlumaailmas, kus "Harry Potter". Treilerite põhjal on alust arvata, et peagi linastuvas teises osas kohtab mitmeid kuulsast võlurisaagast pärit elemente. Kokku on selles seerias plaanis vändata viis filmi.

2016. aastal jõudis kinodesse filmi esimene osa, mille tegevus leidis aset aastal 1926. Uues filmis keskendutakse aastale 1927 ning selle tegevus toimub peamiselt Pariisis ja Inglismaal.