Merilin Mälk sai rolli filmis: olen väga üllatunud ja põnevil

Noor lauljatar Merilin Mälk avaldas, et valmistab ette oma muusikat ning on saamas jalga ukse vahele ka näitlemises.

"Juuli on töökas kuu olnud, olen olnud palju stuudios, muusikat teinud, käinud esinemas ja tegelenud väga huvitavate asjadega," avaldas Mälk Raadio 2 hommikuprogrammis.

Superstaarisaates kolmandale kohale jõudnud lauljatari sõnul teadis ta ette, et lahkub vahetult enne superfinaali. "Andsin endast kõik viimases saates, ma teadsin, et ma lähen ja mul oli hea meel teha," tõdes ta.

Mälk on enda sõnul niigi üllatunud, et nii kaugele üldse jõudis. "See oli minu esimene katsetus, sest laulmisega ma hakkasin tegelema üsna hiljuti ja kõik on tulnud väga-väga kiiresti," avaldas Mälk.

Lisaks muusikale on tema ellu tulnud ootamatult ka näitlemine, sest Mälk mängib Eesti esimeses õudusfilmis "Kiirtee põrgusse" kummitust. "Ma olen kogu aeg mõelnud sellisele asjale, et võiks tulla mingisugune roll, aga ma ei arvanud, et see nii kiiresti tuleb, ma olen väga üllatunud ja põnevil," oli Mälk rõõmus selle üle, mida saate lõpp on kaasa toonud.

Urmas E. Liivi õudusfilmi "Kiirtee põrgusse" esilinastus on planeeritud 2019. aastasse.