Lauri Pihlap: edevus on see, milleta minu arvates ei saa

"Egoism ja eelkõige edevus on see, milleta minu arvates ei saa. Robbie Williams, kes on olnud minu elu ja karjääri jooksul väga suur mõjutaja, on ise öelnud enda kohta välja, et ta on tegelikult isiku ja inimesena äärmiselt ebakindel, kõik deemonid, mis teda on elus vaevanud, oleks ta võinud ammu lõplikult alla neelata, aga et lava on see koht, kus ta päästab valla selle artisti, oma ego ja see teda on alati päästnud," rääkis Pihlap artistielust Raadio 2 hommikuprogrammis.

Pihlap, kelle muusikutee sai alguse poistebändist Soul Militia, tõdes, et see periood kasvatas talle paksu naha. "Meie panime ennast ise kokku, kirjutasime ise oma lood, tegime ise oma koreograafiad ja showd. Kõik need boonused, mis sellega kaasas käisid, oli äge, aga see ei olnud point," rääkis Pihlap, et ei teinud bändi fännide pärast.

Just poistebändi ajast on Pihlapi sõnul jäänud talle sisse kaitsev hoiak oma loomingu suhtes. "Vastab tõele, et ma olen oma muusika ja muusikaliste tegemiste suhtes pedantlik ja ma siiralt loodan, et see kunagi ei paista egomaniakaalsusena välja, et ma ei lähe sellega kunagi liiale, aga ma olen väga kaitsev oma asjade suhtes. Ma töötan ainult teatud inimestega koos ja hoian ainult oma hästi pisikest siseringi ja eks see on selline pealtnäha paranoiline käitumine," avaldas Pihlap.

Muusikale on mees pühendanud 20 aastat oma elust. "See on mu töö, see on mu hobi, see on mu leib. Vahel läheb väga hästi, vahel läheb jube halvasti, tõdes ta.

Juba koolipoisina läks Pihlap kohe pärast tundide lõppu koju, et seal klaverit või laulmist harjutada. "Inimesed jäid tihtipeale kuulama, kuidas üks sepp oma magamistoas tunde lõugab igasuguseid pophitte. See oligi tegelikult minu igapäevane harjutamine. Kohati oli tunne, et mingit tuge ma naabruskonnas otseselt ei saanud. Keegi otseselt kallale ka ei tulnud või kividega ei loopinud," naeris Pihlap, kes kuulas noorena pigem Stingi ja Take Thati kui teised temavanused, kellele meeldis Guns N' Roses ja Nirvana.