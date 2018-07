Tartu maantee ehituse käigus leitud matmispaik tuli arheoloogidele üllatusena

GRK Infra AS objektijuht Allar Maaring ütles, et olemasolev tee ehitati 1960. aastal, millest võib järeldada, et vahepeal tekkis infosulg ning toonased tee-ehitajad ei osanud aimatagi, et suunavad liikluse otse muistsele hauaplatsile. Tartu-Tallinna maantee laienduse käigus tuli hauaplats lõpuks päevavalgele, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kui kaevamise käigus ootamatult kolju välja kaevati, peatati ehitustööd ja teavitati politseid. "Kui muinsuskaitseamet hommikul kohale tuli, avastas, et tegemist on ikkagi väga suure leiuga ja hindasid, et võib-olla on aasta leid see," ütles Maaring.

Maaring ise leidis liivasest pinnast rauast hoburaud-sõle. "Sain käes hoida eset, mis on umbes tuhat aastat vana," ütles ta ja on rõõmus, et midagi nii huvitavat nagu iidne hauaplats tee-ehituse käigus välja tuli.

Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor Anu Kivirüüt ütles, et leiud on pärit 17. sajandist. "Arheoloogias see võiks selles osas kirja minna, et tegelikult see koht ei olnud meile teada ja tegelikult see kalmistu on ikka päris suur. See, et selline kalmistu on nii pikalt suutnud arheoloogide eest minema lipsata, on päris uhke tegu kalmistu koha pealt," tõdes Kivirüüt.