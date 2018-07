Tallinna õpilasmalev: kaasaegne tants

25 aastat Viljandi pärimusmuusika festivali on tõestus, et sajanditevanune muusika ning tänapäev sobivad ideaalselt kokku. ETV2 pühendab folgile teemaõhtu.

"Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja osaline Anette Maria Rennit tegi enda jaoks otsuse, et ei suuda muusikata elada ning loodab juba peagi anda välja oma debüütsingli. Suureks toeks sellel teel on Renniti sõnul tema pere ja vanemad.

