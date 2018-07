Soome ansambel Poets of the Fall esineb veebruaris Eestis

25 aastat Viljandi pärimusmuusika festivali on tõestus, et sajanditevanune muusika ning tänapäev sobivad ideaalselt kokku. ETV2 pühendab folgile teemaõhtu.

"Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja osaline Anette Maria Rennit tegi enda jaoks otsuse, et ei suuda muusikata elada ning loodab juba peagi anda välja oma debüütsingli. Suureks toeks sellel teel on Renniti sõnul tema pere ja vanemad.

Tänaseks päevaks on bänd välja andnud seitse täispikka albumit. Märtsis teatas bänd, et järjekorras kaheksas kauamängiv näeb ilmavalgust oktoobris ja saab kandma nime "Ultraviolet". Jaanuaris 2018 ilmus lugu "False Kings", mis annab aimu uue albumi suunast.

2003. aastal Helsingis alguse saanud bändi Poets of the Fall moodustasid Marko Saaresto (vokaal, kitarr), Olli Tukiainen (kitarr) ja Markus "Captain" Kaarlonen (klahvpillid). Oma stuudios valminud esimene lugu "Late Goodbye" leidis koha arvutimängu "Max Payne 2" soundtrackil. Samas sai loost ka esimene singel 2005. aasta alguses ilmunud debüütalbumilt "Signs of Life". Album tõusis Soome müügitabelis kohale number 1 ja bänd võitis hiljem parima debüütalbumi ja parima uustulija auhinnad Emma galal.

20. veebruaril annab klubis Rock Cafe kontserdi soomlaste melanhoolise rokkmuusika üheks imelapseks tituleeritud Poets of the Fall.

