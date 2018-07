Nimekad Hollywoodi staarid kaitsevad "Galaktika valvurite" režissööri

James Gunni toetuseks on kogutud juba umbes 150 000 allkirja, et mees saaks filmi lavastajana jätkata, vahendas Independent.

"Ta on teinud vigu. Me kõik oleme. See ei ole minu jaoks okei, mis temaga praegu tehakse," ütles "Galaktika valvurite" staar Dave Bautista režissööri kaitseks.

Veebilehel Change.org käivitati petitsioon, kus kogutakse allkirju Gunni ametisse tagasivõtmiseks. Mehe toetuseks on kogutud juba 150 000 allkirja ning teiste seas on oma toetust avaldanud ka nimekad Hollywoodi staarid.

Näitleja Selma Blair kirjeldas Gunni hea inimesena. "Kui inimesi karistatakse nende muutumisest hoolimata, siis mida see teistele oma vigadest õppimise ja arenemise kohta õpetab," säutsus ta.

"Galaktika valvurite" näitleja Chris Pratt asus samuti Gunni kaitsma, tsiteerides piiblist, lõiku, kus kutsub viha tagasi hoidma.

"Understand this, my dear brothers and sisters. Let every person be quick to listen, slow to speak, slow to anger."



JAMES 1:19

????♥️