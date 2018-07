Kaire Vilgats menufilmist "Mamma Mia!": see ongi kerge meelelahutus

Lauljad Kaire Vilgats ja Maiken käisid vaatamas avanädalal Eesti kinotabeli tippu tõusnud linateost "Mamma Mia! Here We Go Again" ("Mamma Mia! Siit me tuleme taas") ning põhjendasid, milles filmi edu seisneb.

"See ongi kerge meelelahutus ja ongi teistmoodi, sest täiesti seletamatutel kohtadel hakatakse laulma, nagu muusikalides. Ja see ongi alguses imelik, isegi mulle," rääkis Vilgats ETV saates "Ringvaade".

Vilgatsi sõnul pole ta ammu nii kerget filmi vaadanud ja sai keset filmi aru, et ei ole mõtet vaadatavat liialt analüüsida või sügavalt mõtestada. "Hea tuju on garanteeritud kindlasti. Muud ei olegi väga mõtet sinna otsima minna. Nutsime, naersime ja saime hea tuju," kiitsid Maiken ja Vilgats.

Kui Maikenile filmi esimene osa väga ei meeldinud, siis järjega olid teised lood. "Nüüd ma teadsin, mida sealt enam-vähem oodata, et eriti vist ei meeldi. Sõbrad ütlesid, et see oli üks jubedus, nii et eelhäälestus oli selline," tõdes Maiken, kes sai kinost pigem positiivse emotsiooni. Tema sõnul olid väga mõnusad rollid.

Kinos istusid Maiken ja Vilgats naise kõrval, kes oli filmi vaatamas juba 12. korda. Film on Eesti kinolevis alates eelmisest nädalast. "See film ongi selline, et üks raputab filmile süvaanalüüsi tehes pead ja teine ütleb, et ta peab iga päev seda nägema," lausus Maiken.

"Mamma Mia! Here We Go Again" on järg muusikafilmile "Mamma Mia", mis põhineb omakorda ABBA surematutele lugudele rajatud muusikalil. Esimest osa on kinodes vaatamas käinud enam kui 30 miljonit inimest ning suurt edu ennustatakse ka selle järjele. Teises osas teevad teiste hulgas kaasa näiteks Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Julie Walters, Christine Baranski ja Dominic Cooper.