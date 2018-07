Netflixi troon on kukkumisohus

Kuigi veel on vara rääkida kriisist, peab Netflix oma järgmised sammud siiski hoolikalt läbi mõtlema, kirjutab The Guardian. Äsja langes Netflixi aktsiate väärtus 14% võrra, kui teises kvartalis liitus nendega prognoositust miljoni võrra vähem inimesi. Seni on nende ärimudel tuginenud suuresti agressiivsele laienemisele, kuid Lääne turg on ennast juba ammendamas ning iga uue kliendi nimel tuleb üha enam pingutada.

Lisaks filmide ja sarjade vahendamisele toob Netflix turule ka originaalloomingut, mille tootmiseks on neil kasutada ligikaudu kaheksa miljardit dollarit aastas. Viimastel aastatel on selleks eraldatav summa aina tõusnud, kuid tõenäoliselt jääb Netflix juba tänavu kolme kuni nelja miljardiga kahjumisse. Teenuse osutamise pealt laekuv tulu (ligi 16 miljardit dollarit aastas) ei suuda enam katta reklaamile, litsentsidele ja oma sisu tootmisele kuluvaid summasid.

Esialgu oli Netflixil hõlbus telesarjade ja filmide õigusi kokku osta, kuna nende tänased konkurendid ei osanud ette näha, kui mõjuvõimsaks voogedastus kujuneb. Samas on loodud esimesed murettekitavad pretsedendid. Eelmisel aastal otsustas näiteks Disney, et korjab Netflixist ära kõik oma linateosed ja üritab luua konkureerivat voogedastusplatvormi. Sama plaani hauvad ka Amazon ja Apple.

Traditsioonilisest telekanalitest on Netflix endiselt üle, kuid üha enam peavad nad rinda pistma teiste moodsate tegijatega. Eeskätt valmistab peavalu Youtube. BCC läbi viidud uuringust selgus, et ligi pooled ameeriklastest vanuses 5-15 kasutavad Netflixi, samas kui 80% nendest on ka agarad YouTube'i külastajad. Kokku veedab see sihtgrupp BCC andmetel internetis keskeltläbi 15 tundi nädalas.

Netflixi peamine trump on selle soodne hind, mis tähendab aga seda, et kasutajad eelistavad selle soetada kõigele muule lisaks ning ei katkesta Netflixi tõttu lepingut kaabeltelevisiooni pakkujaga. Seega kui Netflix tahab oma tähelendu jätkata, peab ta tõstma hindu ja/või jõulisemalt telekanalite mängumaale sisenema. See tähendaks näiteks spordi ja uudiste üle kandmist, mis seni Netflixi repertuaarist puuduvad. Kindel on aga see, et praegune kurss vajab korrigeerimist.

Eesti turule sisenes Netflix 2016. aasta alguses, kuid tänavu selgus, et Eesti Netflixi vaatajani jõuab vaid murdosa sellest, mida näeb USA vaataja. Olukorda tõotab aga parandada kevadel vastu võetud direktiiv, mille kohaselt on Netflix ja teised voogedastusprogrammid kohustatud pakkuma Euroopas vähemalt 30% ulatuses siin valminud filme ja sarju.