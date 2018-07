Beyoncé ja JAY-Z tahavad rentida Rooma Colosseumi

Nad esitasid avalduse Rooma linnavalitusele, et rentida tuntud vaatamisväärsust 7. ja 8. juuliks, mil toimuvad ka nende tuuri "On The Run II" kontserdid Roomas, vahendas NME. Taotlus lükati tagasi, kuna Colosseumi on nendeks kuupäevadeks rentinud Itaalia teadlane Alberto Angela.

Praeguseks on Beyoncé ja JAY-Z andnud sisse uue avalduse, mis on alles menetluses, ühtlasi ei ole avaldatud ka konkreetseid kuupäevi.

Juuni keskel ilmus JAY-Z ja Beyoncé esimene koostööalbum "Everything Is Love", mis jõudis üle maailma ka edetabelitesse.