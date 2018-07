Iga teine eestlane käib aastas mõnel kontserdil

25 aastat Viljandi pärimusmuusika festivali on tõestus, et sajanditevanune muusika ning tänapäev sobivad ideaalselt kokku. ETV2 pühendab folgile teemaõhtu.

Statistikaameti korraldab kultuuris osalemise uuringut 2017. aastast ning see on üle kahe aasta korduv isiku-uuring. 2017. aastal küsitleti üle 7000 inimese, kes pidid olema vähemalt 14-aastased. Uuringut teostatakse Kultuuriministeeriumi tellimusel. Detailsem ülevaade statistika andmebaasis.

Eestis toimuvate pärimusmuusikafestivalidega on rahul või väga rahul 81% külastajatest. Rahulolematute osatähtsus on 2%. Kõige rohkem külastatakse Harjumaal ja Ida-Virumaal toimuvaid folgipidusid, kus osales vastavalt 36% ja 16% kõikidest folgikülastajatest.

Folgiüritusi külastavad peamiselt täistööajaga töötavad inimesed, kes moodustavad publikust üle poole. Keskmine folgikülastaja on 48-aastane. Naised külastavad pärimusmuusikafestivale rohkem kui mehed ning iga viies folgisõber on pensionär. Enim folgihuvilisi tuleb Tallinnast ja selle lähiümbrusest (39% folgikülastajate koguarvust). Suur hulk folgihuvilisi elab Ida-Virumaal (16%) ning Tartumaal (10%).

Eestis toimub igal aastal erinevaid suvetuure, kontserte ja muusikafestivale, mis meelitavad kohale palju muusikasõpru. Statistikaameti kultuuris osalemise uuringust ilmnes, et 2017. aastal külastas iga teine eestimaalane viimase 12 kuu jooksul mõnd kontserti. Kontserdikülastajatest iga neljas osales mõnel pärimusmuusikafestivalil ehk folgil. Seega selgus, et iga kolmeteistkümnes eestimaalane külastab mõnd pärimusmuusikafestivali.

