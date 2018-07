Liivaskulptuuride võistlusel panevad end proovile ka skulptorid ja arhitektid

Skulptorid ning arhitektid leidsid Võsul endale väljundi, tormates märja liiva kallale. Võistkond Suve Sõbrad oli Võsul kolmandat korda ning kaks korda on nad juba võitnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hermas Lilleorg ja Toomas Pärtel tegid noore Kalevipoja. "Pildi peal oli ta mossis näoga, aga me lõpus otsustasime lõbusa Kalevipoja teha," rääkis Pärtel. Neid aitasid ka lapsed.

"Me põhiliselt tegime palki. Ma riisusin ümbert ära. Alguses tõime vett," rääkis Annabel Pärtel.

Eripreemia sai skulptuur "Sigaräim", mille loojate seas on samuti arhitekt ja skulptor.

Kuivama kippuvale liivale näoilmet ja silmi teha pole kerge - professionaalidel on käsitööoskuses teistega võrreldes eelis.

"Meil on Sigaräim! Me panime kokku kaks eestlaste kõige olulisemat toiduainet. Kui on teemaks "Eesti asi", siis see on söök, et kõht oleks täis. Kui nii võtta, on meil väga kontseptuaalne töö. Eestlased armastavad süüa, eestlased armastavad nalja ka, meie eesmärk on teha nalja," ütles skupltor Mari Hiiemäe.

Võsul mässas liiva sees 29 võistkonda ja skulptuurideks sai umbes 50 tonni liiva. See toodi traktoriga merest ja töö käigus pidi seda pidevalt niisutama, et peened detailid ära ei pudeneks. Peagi pole skulptuuridest aga enam midagi järel - jõnglased tallavad need ära.