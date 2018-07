Ameerika youtuber reageeris Eesti muusikale

Brian kuulas nelja Eesti artisti ja bändi laule umbes 30 sekundit ning jagas siis kaamera ees oma arvamust.

Esimeseks looks valis Brian Genka ja Paul Oja loo "Kõik" ning tunnistas, et eesti keelt on imelik kuulda. Lugu ise paistis talle meeldivat. "Mulle väga meeldib see, see on väga huvitav," tõdes ta.

Teiseks valikuks oli Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel". Kuigi loo pealkiri on saksakeelne ja tähendab otsetõlkena peegel peeglis, siis Brian arvas, et loo pealkirjaga on viidatud hoopis populaarsele beagle'i koeratõule. Maailma kõige enam mängitud elav helilooja ei paistnud talle liiga suurt muljet avaldavat. Youtuber tõi välja, et tegemist oli aeglase, aga rahustava looga.

Juba oluliselt rohkem pakkus mehele pinget Metsatöllu laul "Vaid vaprust". Brian tunnistas, et metal on üks tema lemmikžanre muusikas.

Kõige suurema elamuse jättis Briani jaoks Jääääre "Reinkarnatsioon"" "Ma tunnen enneast halvasti, et pean selle loo pausile panema. See on nii hea," kiitis ta Jääääre loomingut.

Üleüldiselt jäi mees Eesti muusikaga rahule. "Eesti! Teil on päris ägedat muusikat. Ma ei hakka valetama, ma olen armunud teie riiki ja väikestese linnadesse," kiitis ta.