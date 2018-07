Galerii: Narvas sai uhke lõpu muusikafestival Baltic Sun

25 aastat Viljandi pärimusmuusika festivali on tõestus, et sajanditevanune muusika ning tänapäev sobivad ideaalselt kokku. ETV2 pühendab folgile teemaõhtu.

Kuraditosinas Ida-Virumaa paigas keerutatakse sel nädalavahetusel jalga Metsatöllu laulu "Oma laulu ei leia ma üles" saatel. Tegemist on Eesti vabariigi juubeli suurprojektiga "Eesti tantsib", mille eesmärk on tutvustada idavirulastele ja maakonna külalistele tantsupaikade kaudu eripalgelist Ida-Virumaad.

Baltic Suni ajal sai sõita ka eksklusiivse jazzijahiga, mille pardal esinesid Titoks ning Susanna Aleksandra ja Holger Marjamaa. Luksusliku varustusega laev, mis sõitis Narvast mereäärsesse Narva-Jõesuusse ja tagasi, on varem kuulunud Prantsusmaa "Elvis Presleyle" ehk Johnny Hallydayle, ning selle VIP-jahi pardal on Cannes'i festivali raames pidutsenud nii mõnigi filmitäht eesotsas Johnny Deppiga, kes korraldas jahi peal "Kariibi mere piraatide" afterparty.

Festivali ajal rõõmustasid publikut sellised artistid nagu Kristjan Järvi, Noëp, Erki Pärnoja, Sander Mölder, Anne Veski, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist, Alexander Rybak Norrast, Mikolas Josef Tšehhist, Astro'n'out Lätist, Maia Hirasawa Rootsist, Erja Lyytinen Soomest, Bravo, Billy's Band ja The Crossroadz Venemaalt, Daddy Was A Milkman ja Justinas Jarutis Leedust. Kogu festivali vältel toimus Narva tänavatel, promenaadil ja parkides palju põnevat näitustest tantsuetteasteteni ja pop-up kohvikutest laste mängupesadeni.

"Baltic Sun festival täitis oma eesmärgi luua keset lühikest Eestimaa suve neli rõõmsat päeva täis päikeselist muusikat ja elamusi. "Läänemere päike" oli ja jääb muusika ja rõõmu festivaliks, kuhu ka järgmisel aastal on oodatud kõik, kes naudivad head muusikat, põhjamaa suve ja ehedat melu," ütles festivali peakorraldaja Oleg Pissarenko ja lisas, et esimene Baltic Sun on sünnipäevakink Eestile 100. juubeli puhul ja toimus EV100 pidustuste raames.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel