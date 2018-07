25 aastat Viljandi pärimusmuusika festivali on tõestus, et sajanditevanune muusika ning tänapäev sobivad ideaalselt kokku. ETV2 pühendab folgile teemaõhtu.

Kuraditosinas Ida-Virumaa paigas keerutatakse sel nädalavahetusel jalga Metsatöllu laulu "Oma laulu ei leia ma üles" saatel. Tegemist on Eesti vabariigi juubeli suurprojektiga "Eesti tantsib", mille eesmärk on tutvustada idavirulastele ja maakonna külalistele tantsupaikade kaudu eripalgelist Ida-Virumaad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel