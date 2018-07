Parimaks surfariks krooniti Arop

20. juubelit tähistava Surfilaagri raames toimus surfivõistlus Borjomi Surf Challenge, kus kuus Eesti tuntud avaliku elu tegelast õppisid professionaalse treeneri käe all purjesurfi. Osalejate seas olid riimimeister Uku Arop, näitlejanna Sandra Ashilevi, Eesti uusim superstaar Uudo Sepp, meelelahutusportaali juht Kertu Jukkum, noorpoliitik Raimond Kaljulaid ja näitlejanna Ingrid Margus.

Väljakutse vastuvõtjaid juhendasid ja innustasid võistlusjanused tippsportlased - kahekordne olümpiavõistleja Ingrid Puusta, treener Matthew Rickard, kahekordne maailmameister Martin Ervin, kolmekordne Eesti meister Roland Mik, Eesti meister Gregor Schneider ning Eesti üks parimaid wave-purjelaudureid Kristjan Kiisk.

"Kogu see võistlus oli lihtsalt nii cool, ma olen väga õnnelik selle võimaluse eest. Surfamine on üks lahedamaid tegevusi, millega suvel tegeleda. Mina jätkan seda kindlasti," olid Aropi esimesed emotsioonid pärast võitu.

Kolmekordne Eesti meister, Aropi treener Roland Mik kiitis Aropi kiiret õppimisvõimet ja tahet. "Arop jättis mulle kohese väga positiivse mulje. Ta hakkas kiiresti sõitma ning oli selgelt näha, et talle meeldib surfata. Meie trennid sujusid suurepäraselt ning usun, et selline hea koostöö viis võidule. Valmistusime korralikult ja mul on hea meel, et kõik laabus hästi," lausus ta.

Surfilaager kestab 19.-22. juulini Valgeranna puhkekeskuses Pärnumaal.