Täna õhtul jõuab ETV eetrisse erisaade "Kersna kõnnib Kadriorus"

Kersna puhul ollakse harjunud, et kui ta millegi uuega välja tuleb, siis moel või teisel on üllatus garanteeritud. Milline seekord?

"Lauljad on selles mõttes õnnelikud, et publik on tänulik, kui nad esitavad oma 30 aasta taguseid hitte. Teles pole see võimalik," räägib Vahur. "Ekraanil pead sa jätkuvalt kui mitte arenema, siis vähemalt muutuma. Muidu kuhtud. Mulle see õnneks sobib ja üritasin seegi kord teha midagi sellist, mida ma seni teinud pole," kommenteeris saatejuht.

Kersna jalutuskäik koduses Kadriorus on hoogne, ülevaatlik ning mõtteid tekitav käsitlus ajaloost ja tänapäevast telegurmaanile, kes ootab ekraanilt erksat pilti ja sisukat sõna.

Saate režissöör on Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.

"Kersna kõnnib Kadriorus" 22. juulil kell 19.45 ETV-s.