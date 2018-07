Ida-Virumaal tantsitakse Metsatöllu saatel

Kuraditosinas Ida-Virumaa paigas keerutatakse sel nädalavahetusel jalga Metsatöllu laulu "Oma laulu ei leia ma üles" saatel. Tegemist on Eesti vabariigi juubeli suurprojektiga "Eesti tantsib", mille eesmärk on tutvustada idavirulastele ja maakonna külalistele tantsupaikade kaudu eripalgelist Ida-Virumaad.

Tantsijale ja tantsuõpetajale Elisabeth Purgale meeldis, et Ida-Virumaal on tantsuprojekti kaasatatud väga palju noori, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult ollakse nii palju arvutite ja nutitelefonide taga, et on

tore kui noored tulevad vahepeal välja. Sa võid ju tantsusaalis tantsida ja vaadata iseennast peeglist, aga siin vaadata seda imeilusat merd. See on imeline ja väga äge," ütles Purga.

Üks ekstreemsemaid kohti, kus laupäeval tantsiti, oli 41 meetri kõrgune Soome lahe rannikul asuv Päite pank.

"Seiklusmaa Ida-Viru tantsib" eestvedaja Kadri Jalonen ütles, et Päite ongi see põhiinspiratsooni koht, kus tekkis visioon sellest tantsijast kõrgel kaljul. "See annab emotsiooni, sellist avarust ja unistamist," märkis ta.

Kõige lähemale pangaäärele sai soolotantsu teha Elisabeth Purga.

"See oli palju enamat kui ma arvasin. See Metastöllu laul ise on nii võimas ja seisad seal panga peal, sa tead, et sul on alt tühi. See on võimas, väga võimas," ütles Purga.

Eri kohtades toimuvatest tantsudest pannakse septembriks kokku üks video. Filmija ja monteerija Britta Signi Merirand nentis, et tal on juba ette kahju sellest, kui palju head materjali lõppvideosse ei mahu.

"Näiteks Päite pangal - siin on nii võimas, et ma teeks kogu video sellest, aga põhieesmärk on ikkagi näidata Ida-Virumaad igast küljest," ütles ta.

Pühapäeval saavad Ida-Virumaal kõik soovijad tantsida nii vee peal, vee ääres, tuhamäe jalamil kui ka maa all.

