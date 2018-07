Robin Williamsi isiklikud esemed pannakse oksjonile

Robin Williams suri enesetapu tagajärjel 2014. aasta augustis. Kuigi pärast näitleja surma arutleti, et ta võis kannatada depressiooni käes, avaldas tema endine naine Marsha Garces Williams, et surma taga võis olla dementsuse ebaharilik vorm Lewy kehade dementsus (DLB), mis esineb Alzheimeri tõve ja Parkinsoni tõve puhul ajus. Näitleja põdes enne surma Parkinsoni tõbe.

"Sotheby'sel on au teatada, et me korraldame armastatud meelelahutajale Robin Williamsile ja tema heategijast endisele naisele, kellega nad elasid koos üle 20 aasta, filmiprodutsendile Marsha Garces Williamsile pühendatud oksjoni," teatas kuulus oksjonimaja.

Põnevate esemete seas on ka Gryffindori keep, mida Daniel Radcliffe kandis "Harry Potteri" filmides. Keebi hinnaks ennustatakse 10 000-15 000 tuhat dollarit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel